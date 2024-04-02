Martılar balıkçı tezgahından bir kilo balığı afiyetle yedi

Kaynak: İHA
Martılar balıkçı tezgahından bir kilo balığı afiyetle yedi
Sinop'ta bir grup martı, balıkçının tezgahından bir kilo mezgit yedi. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sinop'un Tuzcular Caddesi'nde satış yapan bir balıkçı, bir anda martı saldırısına uğradı. Karşıdaki çatıdan inen martı grubu, balıkçının tezgahındaki mezgitleri yedi. Balıkçı işletmesinde çalışan Ümit İslah, “Martılar uçuştan hücuma geçti. Geçen sene burada ağımız vardı fakat bu sene daha kurmadık. Sanırım açlıktan saldırmaya başladılar. Allah nasip ederse bu sene ağı kuracağız. Martılarımıza da sahip çıkıyoruz, dokunmuyoruz ne kadar saldırsalar da. Yaklaşık 1 kilogram balığımızı çaldılar ama önemli değil." dedi.

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