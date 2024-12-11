Marvel Rivals ilk 72 saatte rekorları paramparça etti

6 Aralık'ta piyasaya sürülen Marvel Rivals, Blizzard'ın Overwatch serisine olan benzerliği nedeniyle eleştiriler alsa da, bu durum oyun severleri engellemedi. Steam'de aynı anda yarım milyona ulaşan oyuncu sayısıyla dikkat çekti. NetEase Games, Blizzardın çalkantılı geçmişinden ayrılarak başarıya ulaşan bir geliştirici olarak öne çıkıyor. Blizzardın zorlu dönemlerinden sonra oyuncular, bu yeni yapımda hem keyifli bir deneyim hem de "güvenli" bir alternatif buldu.

BLİZZARD VE NETEASE İLİŞKİSİ

NetEase, daha önce Blizzardın Overwatch ve World of Warcraft gibi oyunları için destek sağlayan bir şirket olarak tanınıyordu. Ancak Blizzard ile 14 yıllık ortaklığın sona ermesiyle NetEase, bağımsız geliştiriciliğe yöneldi. Blizzardın Microsoft tarafından satın alınması ve devam eden skandalları, NetEase’in Marvel Rivals ile başarıya ulaşmasında önemli bir faktör oldu.

MARVEL RİVALSIN GELECEĞİ PARLAK

Marvel Rivals, Steam, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında ücretsiz olarak oynanabilir durumda. Ayrıca PSN üzerinden Kane’in Scarlet Spider kostümünü özel olarak edinmek mümkün. Blizzardın zor dönemlerinde bu yeni yapımın yıl sonuna kadar rekabeti kızıştırması bekleniyor.