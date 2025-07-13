Marvel ve G-Shock’tan 60’lara saygı duruşu: Fantastik Dörtlü koleksiyonu geliyor

Casio’nun ikonik saat markası G-Shock, Marvel Studios ile dikkat çeken bir iş birliğine imza attı. Fantastik Dörtlü serisinin yeni filmi Fantastic Four: First Steps için özel olarak tasarlanan sınırlı üretim koleksiyon, hem Marvel hayranlarını hem de saat koleksiyonerlerini hedefliyor. Film 25 Temmuz'da vizyona girecek.

G-Shock DW-6900HDS-7ER-MTR-PSS serisi olarak duyurulan set, Fantastik Dörtlü'nün dört karakterine ithafen tasarlanan dört farklı modelden oluşuyor. GA-700HDS modeli The Thing’i, GA-110HDS Mister Fantastic’i, GA-6900HDS Human Torch’u, GA-2100HDS ise Invisible Woman’ı temsil ediyor.

1960’LARIN RUHU PARLADI

Koleksiyonun tasarım dili 1960’ların retro-fütürist estetiğinden ilham alıyor. Işılda karanlıkta parlayan kadranlar, kozmik mavi detaylarla bezeli buz beyazı kasalar, G-Shock’un şok dayanıklılığı ve 200 metreye kadar suya direnç gibi teknik üstünlüklerle buluşuyor.

Saatlerin her biri, 60’lar stilindeki özel kutular içinde sunuluyor. Koleksiyonda ayrıca Fantastik Dörtlü temalı rozetler ve sınırlı sayıda üretilmiş illüstrasyonlar da yer alıyor.

H.E.R.B.I.E. KAMPANYA YÜZÜ OLDU

Marvel evreninin sadık robot karakteri H.E.R.B.I.E., kampanyada aktif rol oynuyor. Yayınlanacak tanıtım videolarında H.E.R.B.I.E.’nin saatlere yönelik dayanıklılık testleri sinematik bir dille sunulacak.

Saatlerin fiyatı henüz resmen açıklanmasa da, koleksiyonun sınırlı sayıda üretilecek olması, fiyatların koleksiyoncu düzeyinde, 400 ile 600 dolar arasında olacağı tahminlerini güçlendiriyor.