Masaj salonunda çıkan tartışmada bıçaklandı

Bursa Merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'nde bulunan bir masaj salonuna gelen Nail K., 5 Aralık Pazartesi saat 02.00 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ile tartışmaya başladı.

3 KEZ BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında bulunan bıçakla Nail K.'yı bacağından 3 kez bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nail K., yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (AA)