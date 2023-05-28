Masaj salonunda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak’ta bir masaj salonunda çıkan kavgada bir kişi kafasından vurularak kaldırıldığı hastanede ölürken 1 kişi de bıçaklanarak yaralandı.

Masaj salonunda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay Uşak’ta Dikilitaş Mahallesi’ne bağlı Barbaros Caddesi’nde bir masaj salonunda meydana geldi.

İddialara göre masaj salonuna müşteri olarak gelen N.Ö. ile salon sahibi M.O. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle yanında tabanca ve bıçakla gelen şüpheli N.Ö., işletme sahibi M.O.’nun arkadaşı Özay Kavcı’yı kafasından tabancayla vururken işletme M.O.’yu ise bıçakla yaralayarak kaçtı.

Olay yerine ihbarlar sonrasında çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan ağır yaralı Kavcı yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken M.O.’nun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekiplerce şüpheli N.Ö.’yü arama çalışması başlatıldı. (İHA)

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