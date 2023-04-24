MASAK açıkladı. Gri listeden kara tabloya

Türkiye’yi gri listeye sokan kara paranın aklanmasıyla mücadelede gösterilen zafiyet, MASAK’ın verilerine de yansıdı. MASAK’a 2022 yılında yapılan bildirimlerin 2018 yılına oranla yüzde 79 artarak 439 bin 815’e ulaştığı ortaya çıktı.

MASAK açıkladı. Gri listeden kara tabloya

BirGün'dan Mustafa Bildiricin'in haberine göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'ın verileri, kara para aklama ve terörizmin finansmanına yönelik kara tabloyu ortaya koydu. 2022 yılında MASAK'a para aklamayla ilgili 422 bin 386, terörizmin finansmanıyla ilgisi ise 2 bin 936 bildirimde bulunuldu. MASAK’a yapılan bildirim sayısı 2022 yılında 2018 yılına oranla yüzde 79 arttı.

Yurtdışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz ve onunla bağlantılı olarak gazetecileri, siyasetçileri, iş insanlarını da kapsayan kara para aklama gerçeğinin ardından binlerce bildirim yapıldı.

İHBAR YAĞDI

MASAK, 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da fazla mesai yaptı. 2022 yılında MASAK, toplam 439 bin 815 bildirim aldı. Bildirimlerde geçen kişi sayısı ise 482 bin 129 oldu. Kurula 2022 yılında yapılan şüpheli işlem ihbarlarının 422 bin 386’sının, “Aklama veya ilgili öncül suçlar”, 2 bin 936’sının ise “Terör veya terörizmin finansmanı” ile ilgili olduğu bildirildi.

VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLK SIRADA

2022 yılında yükümlüler tarafından yapılan şüpheli işlem bildirimlerinin suç kategorisine göre dağılımı da dikkati çekti. Şüpheli işlem bildirimlerine konu olan suçların oransal dağılımı şöyle kaydedildi:

* Vergi Kaçakçılığı ve Vergi Kaçırma: Yüzde 41

* Yasa Dışı Bahis ve Kumar Oynatma: Yüzde 37

* Başkası Hesabına işlem Yapıldığının Beyan Edilmemesi: Yüzde 12

* Dolandırıcılık/Nitelikli Dolandırıcılık: Yüzde 7

* Lisanssız ödeme ve elektronik para hizmetleri: Yüzde 2

YILLARA GÖRE İŞTE ARTIŞ RAKAMLARI

* 2018: 245 bin 937

* 2019: 226 bin 222

* 2020: 250 bin 597

* 2021: 515 bin 627

* 2022: 439 bin 815

TÜRKİYE GRİ LİSTEDE

Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda Ekim 2021’de Gri Liste’ye alındı. Nisan itibarıyla Türkiye hala gri listede.

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