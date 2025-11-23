Rengarenk boyanmış evleri, özenle düzenlenmiş sokakları, duvar resimleri ve canlı atmosferiyle dikkat çeken köy; sanat atölyeleri, açık hava etkinlikleri, el sanatları workshop’ları ve yöresel ürün stantlarına ev sahipliği yapıyor.

Hem hafta içi huzurlu bir kaçış noktası hem de hafta sonları capcanlı bir buluşma alanı olan Renkli Köy, özellikle çocuklu ailelerin ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi. Ziyaretçiler, köyün güvenli, neşeli ve nostaljik havasında keyifli vakit geçiriyor.

Yerel halk, projenin bölge esnafına ciddi ekonomik katkı sağladığını ve sosyal hayatı canlandırdığını vurguluyor.

Düzenli bakım ve yenileme çalışmalarıyla sürekli güzelleşen köyde, yakın gelecekte açık hava sergileri, geleneksel festivaller ve tematik etkinlikler de planlanıyor.

Renkli Köy, Ankara’nın kültür ve turizm haritasında kalıcı bir yer edinmeyi hedefliyor.

‘CANINIZ SIKILDIĞINDA RENKLİ KÖY'E BEKLİYORUZ’

Renkli Köy’ün yerlisi Özgür Öztürk, köyün huzur dolu atmosferini şu sözlerle anlattı: "Renkli köy huzurlu, sessiz ve sakin bir ortam. Ankara ve çevre illerden insanlar geliyor. Şehirde sıkıntı yaşayan, problem yaşayan, şehrin sıkıntılarından uzaklaşmak isteyen insanlar buraya geliyorlar.

Her şeyden önce burası bizim yurdumuz. Herkes birbirini tanır burada. Doğma büyüme buralıyım. İlçemizde suç oranı düşük. Canınız sıkıldığında Renkli Köy'e bekliyoruz" diye konuştu.

‘ÇOCUKLUĞUMA DÖNDÜĞÜMÜ HİSSETİM’

Kahramanmaraş’tan gelen Şevval Özden ise köydeki duygularını şöyle paylaştı: "Burayı gerçekten çok beğendik, nostaljik bir havası var, kahvaltısını çok beğendik. Burayı arkadaşlarımızdan duyduk, bugün de gelip görmek istedik. Burada ata binmeyi düşünüyoruz.

Geziyoruz ve keşfediyoruz. Kesinlikle gelip görsünler. Özellikle eski zamanlardan hoşlanıyorlarsa, kesinlikle gelip görmeleri gereken bir yer. Çocukluğuma döndüğümü hissetim" şeklinde konuştu.