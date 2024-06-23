Maskeli süvari Polonya'ya hazır

Fransa'nın süper starı Kylian Mbappé, Salı günü Dortmund'da Polonya'ya karşı oynanacak gruptaki son maçta forma giyebilecek.

Yıldız futbolcu, Avusturya'ya karşı oynanan açılış maçında burnunu kırdıktan sonra gizli bir sağlık testinden geçti.

Teknik Direktör Didier Deschamps, Cumartesi akşamı Fransa'nın Almanya'daki Avrupa Şampiyonası sırasında antrenman yaptığı Paderborn'da 30'ar dakikalık iki on bir maçı oynattı.

Bir gün önce Hollanda'ya karşı oynayan oyuncuları dinlendirdiği için (sadece rejenerasyon antrenmanı yaptılar), iki takımı da ikinci lig kulübü SC Paderborn'un U21 takımından oyuncularla doldurdu.

Mbappe'ye sakatlanma riskinden kaçınmak için ikili mücadelelerde sert mücadele etmelerine izin verilmedi.

Takım arkadaşı Aurélien Tchouaméni, şunları söyledi: "Herkes onun bir sonraki maçta oynamak istediğini biliyor. Maskesiz oynamayı tercih ederdi ama başka seçeneğimiz yok. Bize çok yardımcı oluyor."