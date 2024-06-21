Maskeli süvari sahnede. Sahaya böyle çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Maskeli süvari sahnede. Sahaya böyle çıktı

Burnu kırılan Mbappe'nin maskesi gündem oldu.

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024’te Fransa ve Hollanda kozlarını paylaşıyor.

Signal Iduna Park’ta oynanan karşılaşma devam ederken Fransız yıldız Kylian Mbappe gündeme oturdu.

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Avusturya maçında aldığı darbe nedeniyle burnu kırılan Mbappe kendine maske yaptırdı.

1200 euro karşılığında karbon fiberden yapılan maskeyi ilk olarak Fransız bayrağının renklerine boyatan Mbappe antrenmanlara o maske ile çıktı.

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"MASKELİ SÜVARİ"

Ancak UEFA’dan gelen uyarı nedeniyle maskeyi siyaha boyatmak zorunda kalan Mbappe maç öncesi ısınmak için sahaya yeni maskesi ile çıktı.

Yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle maça ilk 11'de başlamazken Mbappe’yi yeni maskesi ile gören kullanıcılar sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda golcü oyuncu için “maskeli süvari” yakıştırmasında bulundu.

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