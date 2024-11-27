Maslak’ta eski çalışan, işyerindekilere ağaç dalıyla saldırdı

Olay, 22 Kasım Cuma günü saat 23.30 sıralarında Maslak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fastfood restoranında aşçı olarak çalışan R.A. bir süre önce işten çıkartıldı. Bu olaydan birkaç gün sonra R. A., işten çıkartılmasından sorumlu tuttuğu iş arkadaşı D. B.'yi arayarak tartıştı.

Birbirlerine karşı tehdit ve hakaretlerde bulunmaları üzerine R. A. iş yerine geldi. Elindeki ağaç dalıyla içeriye giren R.A., önce D.B.'nin kardeşi F.B.'nin başına vurdu ardından D.B.'ye saldırdı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Tarafların kavga ettiğini görenler polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polisler birbirlerinden şikayetçi olduğunu belirten tarafları gözaltına aldı. Emniyete ifadesi alınan R. A., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan R.A., "kasten yaralama" ile "tehdit ve hakaret" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. D. B. ile F.B. ise emniyetteki işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.