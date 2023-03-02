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Greenwood için flaş Türkiye iddiası. Kiralık formülü devrede

Uğradığı suçlamalardan dolayı bir dönem uzak kalan ve sonrasında da suçlamalardan aklanan Greenwood için Türk kulüpleri devreye girdi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 20:16
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Mason Greenwood Türkiye'de mi oynayacak

Greenwood için flaş Türkiye iddiası. Kiralık formülü devrede
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Tecavüz suçlamasıyla bir dönem futboldan uzak kalan Mason Greenwood için flaş bir iddia ortaya atıldı.

KİRALAMA TEKLİFLERİ YAPILDI
The Telegraph'da yer alan habere göre; Bazı Türk kulüpleri, Manchester United forması giyen Mason Greenwood için İngiliz devine kiralama teklifinde bulundu. Birçok teklif alan oyuncunun geleceği hakkında henüz karar vermediği kaydedildi. 

47 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI
Greenwood'un United ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç yıldız United ile çıktığı 129 maçta 35 gol ve 12 asist yaptı.

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