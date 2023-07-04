MasterChef 18 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Aralarında Osman Sezener, Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, MasterChef 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?