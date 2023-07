MasterChef All Star kadrosuyla başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’ın 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, MasterChef 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star programının 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Şeflerin ve yarışmacıların gösterildiği fragmanda on sekizinci bölüme dair kesitler yer alıyor.

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADRO 17. YARIŞMACISI KİM OLDU?

Masterchef All Star ana kadronun 17. elemanı Büşra oldu.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

MasterChef All Star TV8 kanalında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSU

All Star 1. Grup

Güzide - 2019

Suna - 2019

Eda - 2019

Batuhan - 2019

Rıfat - 2019

All Star 2. Grup

Sefa - 2020

Tanya - 2020

Esra - 2020

Eray - 2020

Berker - 2020

All Star 3. Grup

Sergen - 2021

Burcu - 2021

Tahsin - 2021

Dilara - 2021

Mert - 2021