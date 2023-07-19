MasterChef All Star’da yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için mücadele verecek. Buna göre MasterChef All Star'da mavi ve kırmızı takım yarışıyor. Peki, MasterChef 31 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Dün akşam MasterChef All Star’da yarışmacılar kaptanlık oyunu için yarıştı. Kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan Ali Nazik yemeğini yapmalarını istediler. En iyi Ali Nazik yemeğini yapan mavi takım kaptanı oldu.

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef’te en iyi Ali Nazik yemeğini yaparak mavi takım kaptanı Eda oldu. Eda kırmızı takım kaptanı olarak Barışı seçti.

MASTERCHEF 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star 31. Bölüm fragmanı yayınlandı. MasterChef’te dokunulmazlık oyunu oynanacak.

MasterChef All Star yeni bölümünün konsepti 7 ülkeden 7 yerel lezzet olacak. Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık için kıyasıya mücadele edecek.