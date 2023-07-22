MasterChef All Star’da yarışmacılar son eleme için mücadele verecek. MasterChef All Star'da mavi ve kırmızı takım yarışıyor. Peki, MasterChef 34 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star 34. bölüm fragmanı yayınlandı. MasterChef yeni bölümde yarışmacılar şef Mehmet Akdağ’ın tabağını yapmaya çalışacak.

Antalya’nın unutulan lezzetlerinden kabak dolmasını Mehmet Akdağ’ın tabağına en yakın yapan yarışmacı dokunulmazlığında sahibi olacak.

MasterChef All Star’da yarışmacılar kıyasıya rekabet edecek ve eleme turuna katılan yarışmacı belli olacak.

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef’te en iyi Ali Nazik yemeğini yaparak mavi takım kaptanı Eda oldu. Eda kırmızı takım kaptanı olarak Barışı seçti.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

MasterChef All Star TV8 kanalında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.