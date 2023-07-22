MasterChef 34 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da haftanın son eleme adayı belli olacak. Peki, MasterChef 34 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef 34 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar son eleme için mücadele verecek. MasterChef All Star'da mavi ve kırmızı takım yarışıyor. Peki, MasterChef 34 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star 34. bölüm fragmanı yayınlandı. MasterChef yeni bölümde yarışmacılar şef Mehmet Akdağ’ın tabağını yapmaya çalışacak.

Antalya’nın unutulan lezzetlerinden kabak dolmasını Mehmet Akdağ’ın tabağına en yakın yapan yarışmacı dokunulmazlığında sahibi olacak.

MasterChef All Star’da yarışmacılar kıyasıya rekabet edecek ve eleme turuna katılan yarışmacı belli olacak.

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef’te en iyi Ali Nazik yemeğini yaparak mavi takım kaptanı Eda oldu. Eda kırmızı takım kaptanı olarak Barışı seçti.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

MasterChef All Star TV8 kanalında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

maxresdefault-2.jpg

Öne Çıkanlar
Sayın Fatih Altaylı, yanlışın geçmişte de yapılması bugünü aklar mı?
Sayın Fatih Altaylı, yanlışın geçmişte de yapılması bugünü aklar mı?
Robert Oppenheimer kimdir? Oppenheimer neden gündem oldu?
Robert Oppenheimer kimdir? Oppenheimer neden gündem oldu?
Türk Dil Kurumu’nda değişen kelimeler neler? TDK hangi kelimeleri değiştirdi?
Türk Dil Kurumu’nda değişen kelimeler neler? TDK hangi kelimeleri değiştirdi?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Son Haberler
Otomobil alacaklar dikkat. Suzuki dev fırsatı duyurdu Teknoloji - Otomotiv
Otomobil alacaklar dikkat. Suzuki dev fırsatı duyurdu
İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı binlerce kişi Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyor Dünya
İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı binlerce kişi Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyor
Yine buğday tarlası yine yangın Güncel
Yine buğday tarlası yine yangın
Yollardaki TOGG sayısı açıklandı Ekonomi
Yollardaki TOGG sayısı açıklandı
Beşiktaş'ın Tirana maçı kadrosu belli oldu Spor
Beşiktaş'ın Tirana maçı kadrosu belli oldu
Kaya sıvacısı, fotokapanı gagalarken görüntülendi Yaşam
Kaya sıvacısı, fotokapanı gagalarken görüntülendi
Çocuklarda zekâ geriliğine neden olan 6 gıda ortaya çıktı Sağlık
Çocuklarda zekâ geriliğine neden olan 6 gıda ortaya çıktı