MasterChef 4 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Aralarında Yılmaz Öztürk, Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, MasterChef 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef 4 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star kadrosuyla başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’ın 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, MasterChef 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star programının 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Şeflerin ve yarışmacıların gösterildiği fragmanda dördüncü bölüme dair kesitler yer alıyor.

MASTERCHEF ALL STAR'DA ANA KADROYA GİREN 3. YARIŞMACI KİM OLDU?

Yaratıcılık yarışmasından galip çıkan isimler ise Eda ve Rıfat oldu. Ardından bu ikili arasından MasterChef ana kadrosuna giren 3. isim de belli oldu.

Yapılan yarışma sonucunda Eda, Rıfat'ı geride bıraktı. MasterCheff All Star ana kadrosuna giren 3. isim de Eda oldu.

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