MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da haftanın ilk takım oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar haftanın ilk takım oyununda kazanmak için mücadele verecek. Peki, MasterChef All Star 107. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da dün akşam kaptanlık oyunu oynandı. Şefler yarışmacılardan Karadeniz Mutfağına özel yemekler yapmalarını isteyecek ve en iyi yemekleri çıkartan takım haftanın ilk galibiyetini almış olacak. Peki, MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 107. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar takım oyunu için karşı karşıya geliyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde şefler yarışmacılardan Karadeniz Mutfağına özel yemekler yapmalarını isteyecek.

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Karadeniz Mutfağının sevilen yemeklerini en iyi yapan takım haftanın ilk galibiyetini alacak.

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MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan tantuni yapmalarını istedi. Tüm tantunileri tadan şefler kaptanlık için en iyilerini belirledi.

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Gecenin kaptanlık oyunu finaline Barbaros ve Tahsin kaldı. İki tabağı derinlemesine ele alan şefler nedenleri ile birlikte seçimlerini açıkladı.

Buna göre en iyi döneri yapan Barbaros mavi takım kaptanı oldu.

MasterChef All Star’ın yeni haftasında kırmızı takım kaptanı ise Kerem seçildi.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Barbaros, Kıvanç, Metin, Tahsin, Ayaz, Tolga, Esra, Alican, Barış, Eda.

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MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Kerem, Hasan, Eren, Sergen, Azize, Dilara, Cemre, Batuhan, Tanya.

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