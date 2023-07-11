Masterchef All Star’da kaptan kim oldu? Masterchef 23 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aralarında Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Masterchef All Star’da kaptan kim oldu? Masterchef 23 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masterchef All Star’da kaptan kim oldu? Masterchef 23 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İlk kaptanlık oyununun oynandığı Masterchef All Star’da Mavi ve Kırmızı takımları belli oldu. Doyasıya rekabetin yaşandığı Masterchef’te takım oyunu kazananı belli olacak. Peki, Masterchef All Star’da kaptan kim oldu? Masterchef 23 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASTERCHEF ALL STAR 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star programının 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Şeflerin ve yarışmacıların gösterildiği fragmanda yirmi üçüncü bölüme dair kesitler yer alıyor.

Masterchef All Star yeni fragmanında kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadelesi ekranlara geliyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star’da haftanın ilk kaptanlık oyunu oynandı.

Somer Sivrioğlu, Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın değerlendirmesi sonrasında Mavi takım kaptanı Sergen oldu.

Sergen ise kırmızı takım kaptanı olarak Eray'ın ismini söyledi. Sergen ve Eray söyledikleri isimlerle mavi ve kırmızı takımı kurdu.

Mavi takım: Sergen, Tahsin, Esra, Tanya, Sefa, Ayaz, Güzide.

Kırmızı Takım: Eray, Dilara, Burcu, Büşra, Batuhan, Çağatay, Rıfat.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

MasterChef All Star TV8 kanalında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

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