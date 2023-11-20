MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam haftanın eleme gecesi gerçekleşti. MasterChef’te eleme potasına giren adaylar şeflerin verdiği malzemelerle eleme potasından çıkmak için ter döktü. Peki, MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?

KAYNAK: Haber Merkezi
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?

MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi yaşandı. MasterChef All Star’da kalabilmek için kıyasıya mücadele veren yarışmacılar şeflerin verdiği malzemelerle yaratıcı tabaklar çıkarmaya çalıştı. Buna göre ilk turda tabakları geçmeyen yarışmacılar ikinci tura kalarak şef yemeğini yaptı. Peki, MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?

MASTERCHEF ALL STAR ELEME POTASI

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde eleme potasındaki isimler dün akşam MasterChef All Star’ın yayınlanacak yeni bölümde yarıştı.

MasterChef All Star’da eleme potası adayları Batuhan, Hasan, Eren, Esra, Ayaz, Tolga ve Dilara oldu.

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Şefler MasterChef All Star eleme gecesinde potaya kalan yarışmacılara damla sakızı ve kereviz verdiler ve yaratıcı bir tabak çıkarmalarını istediler.

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Buna göre son dörde kalan isim ise Esra, Batuhan, Ayaz ve Tolga oldu.

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İkinci turda yarışan yarışmacılardan Mehmet şefin tabağı olan ‘Dana Yanağı’ yapmaları istendi.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'da dün akşam eleme gecesi gerçekleşti. Buna göre son dörde kalan yarışmacılar Esra, Batuhan, Ayaz ve Tolga oldu ve ‘Dana Yanağı’ tabağını yaptı.

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Tolga ve Esra, Mehmet şefin tabağına en yakın isimler olarak MasterChef’te bir sonraki haftaya geçti. Buna göre MasterChef’te eleme gecesinde son ikiye kalan isimler Batuhan ve Ayaz oldu.

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MasterChef All Star Türkiye'ye veda eden isim Ayaz oldu.

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