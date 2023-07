MasterChef All Star ana kadrosuyla başladı. Masterchef All Star için yarışanlardan biride Büşra Zambak. Eleme potasına giren MasterChef Büşra dün akşam gerçekleşen eleme gecesinde yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?

Dün akşam gerçekleşen MasterChef eleme gecesinde yemeklerini bitiren yarışmacılar Büşra’nın hatasıyla şok yaşadı. MasterChef Büşra tabağında kasnağı unutmuştu. Bu da onun direkt MasterChef’teki hayallerine veda etmesine neden oldu.

MASTERCHEF ALL STAR BÜŞRA ZAMBAK KİMDİR?

Masterchef Büşra 1997 Denizli doğumludur.

Aslen Denizli olan Büşra ailesinin Denizli’de olduğunu fakat kendisinin 9 yıldır İstanbul’da yaşadığını söylemiştir.

MasterChef Büşra yarışma öncesinde vejetaryen ve vegan mutfak ağırlıklı çalıştığını söylemiştir.

Masterchef’e katılmadan önce Sabancı Holding’te şeflik yapan Büşra Zambak, Güler Sabancı gibi üst düzey yöneticilere, CEO’lara yemek yapmıştır.

Büşra Zambak programda kendisini şu sözlerle tanıtmıştı:

"25 yaşındayım. Denizli'de doğdum, İstanbul'da yaşıyorum. Hedefim Mehmet Şef'in yerine geçmek. En büyük yarışım kendimle, kendimi şeflere kanıtlamak istiyorum. Aşçıyım. Güler Sabancı'ya yemek yapıyorum. Aynı zamanda CEO'lara, üst düzey yöneticilere yemek yapıyorum."