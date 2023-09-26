MasterChef Cemre'nin dönüşü sosyal medyayı yıktı geçti. Sergen'e sert çıktı

MasterChef All Star yarışmasına MasterChef şampiyonları da katıldı. Cemre Uyanık daha stüdyoya ayak basar basmaz olay oldu.

MasterChef Cemre'nin dönüşü sosyal medyayı yıktı geçti. Sergen'e sert çıktı

Editör: Özlem KIRAL

MasterChef All Star'a son olarak MasterChef şampiyonları da dahil oldu. Bu isimler arasında ise Cemre Uyanık dikkat çekti.

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Hazırcevaplığı ile bilinen eski şampiyon, daha geldiği ilk günde Barış ve Sergen ile atışarak sosyal medyayı salladı. Barış'ın sözleri karşısında altta kalmayan Cemre Uyanık üstüne Sergen'i tersleyince sosyal medyada adından söz ettirdi.

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Somer Şef'in sorduğu soruya tam cevap verecekken Sergen'in araya girmesiyle Cemre ile Sergen arasında küçük bir gerilim yaşandı. Sergen'in sözünü kesmesi üzerine Cemre "Araya giriyorsun, kestin işte..." diyerek sert çıktı.

Sosyal medyada Sergen-Cemre gerilimine "Mekanın sahibi geri geldi", "Kraliçe ego olarak geldi", "Cemre'nin Barış ve Sergen'e had bildirmesi başımı göklere çıkarıyor" yorumları yapıldı.

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