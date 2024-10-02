MasterChef Cemre'nin yeni işi şaşırttı

Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef Cemre'nin yeni işi şaşırttı

MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık, bambaşka bir sektöre yelken açtı.

MasterChef Cemre Uyanık'ın yeni işi ise hayranlarını şaşırttı.

2019 yılında MasterChef Türkiye'nin en iddialı yarışmacıları arasına girerek büyük bir hayran kitlesi kazanan Cemre Uyanık, yine güçlü bir yarışmacı Alican Sabunsoy'u finalde geçerek MasterChef Türkiye'nin ilk kadın şampiyonu olmuştu.

Cemre Uyanık daha sonra Masterchef All Star'da yerini almıştı.

Masterchef Cemre 2019 yılında Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın ile, İzmir'de açtığı yeni mekan için el sıkışmıştı. Serhat Akın 'Boa' isimli mekanın mutfağını şef Cemre'ye teslim etmişti.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ve Masterchef Cemre yemek paylaşımlarına devam ederken aynı zamanda farklı bir sektöre yelken açtı.

DİŞ POLİKLİNİĞİNE ORTAK OLDU

Masterchef Cemre, ikince işini yine İzmir'de kurdu. Masterchef Cemre İzmir Bornova'da bir diş sağlığı polikliniğinin kurucu ortağı oldu. Cemre Uyanık diğer yandan Özel Şef - Yemek ve Menü Danışmanı olarak da kendi mesleğine devam ediyor.

Son Haberler
Psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunu genç yurt binasından atladı
Psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunu genç yurt binasından atladı
Mevsimsel depresyon belirtileri ve baş etme yöntemleri
Mevsim değişiklikleri psikolojinizi bozmasın
Kocaeli'nde eşinden ayrılan genç, asılı halde bulundu
Kocaeli'nde eşinden ayrılan genç, asılı halde bulundu
KYK yurtlarında yer bulamayanlara barınma desteği. Mansur Yavaş açıkladı
KYK yurtlarında yer bulamayanlara barınma desteği. Mansur Yavaş açıkladı
Ütopya nedir?
Ütopya nedir?