MasterChef Cemre'nin yeni işi şaşırttı

MasterChef Cemre Uyanık'ın yeni işi ise hayranlarını şaşırttı.

2019 yılında MasterChef Türkiye'nin en iddialı yarışmacıları arasına girerek büyük bir hayran kitlesi kazanan Cemre Uyanık, yine güçlü bir yarışmacı Alican Sabunsoy'u finalde geçerek MasterChef Türkiye'nin ilk kadın şampiyonu olmuştu.

Cemre Uyanık daha sonra Masterchef All Star'da yerini almıştı.

Masterchef Cemre 2019 yılında Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın ile, İzmir'de açtığı yeni mekan için el sıkışmıştı. Serhat Akın 'Boa' isimli mekanın mutfağını şef Cemre'ye teslim etmişti.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ve Masterchef Cemre yemek paylaşımlarına devam ederken aynı zamanda farklı bir sektöre yelken açtı.

DİŞ POLİKLİNİĞİNE ORTAK OLDU

Masterchef Cemre, ikince işini yine İzmir'de kurdu. Masterchef Cemre İzmir Bornova'da bir diş sağlığı polikliniğinin kurucu ortağı oldu. Cemre Uyanık diğer yandan Özel Şef - Yemek ve Menü Danışmanı olarak da kendi mesleğine devam ediyor.