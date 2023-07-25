MasterChef Danilo Zanna 'Türkiye'yi terk etme' iddiasına cevap verdi.

İtalyan Şef Danilo Zanna, geçtiğimiz günlerde çalışanları tarafından darp edilmişti. Bu olay sonrası Danilo'nun Türkiye'yi terk edeceği iddia edilmişti.

MasterChef Danilo Zanna 'Türkiye'yi terk etme' iddiasına cevap verdi.

MasterChef'in sevilen şefi Danilo Zanna, geçtiğimiz günlerde restoranı önünde çalışanları tarafından darbedilmişti.

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Üzücü olayın ardından ülkeyi terk edeceği söylenen ünlü şef iddialara cevap verdi.

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Şef Danilo Zanna , Türkiye'yi terk edeceğine yönelik iddiaları yalanlayarak "Hiçbir eylem, insan ve olay beni Türkiye'ye ve içinde yaşayan toplumuna duyduğum sevgi ve saygıyı benden alamaz" dedi.

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Üzücü olayın ardından ülkeyi terk edeceği söylenen ünlü şef Danilo Zanna sosyal medya hesabından açıklama yaparak

"Türk milleti için hissettiklerim sağlam ve derin kökleri olan bir duygudur. Sadece bu milletin sınırsız güzelliği, dünya için temsil ettiği kadim tarihi, muhteşem denizleri ve manzaraları değil ve hatta bunca yıldır hala keşfetmeye devam ettiğim inanılmaz gastronomi hazinesi bile değil.

Türk millete olan sevgim, yaşayan insanlardan, karakterlerinden, adeta beni oğulları gibi karşılamalarından geliyor. Sevgim son 10 yılda yollarını benimkiyle iç içe geçirmiş, bu muhteşem kültürü ve Türk milletini keşfetmeme, öğrenmeme, yaşamama neden olan tüm o harika insanlara bağlıdır.

Hiçbir eylem, insan ve olay beni Türkiye'ye ve içinde yaşayan toplumuna duyduğum sevgi ve saygıyı benden alamaz. Seni seviyorum Türkiye ve hayatıma girip beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim ve en çokta destek mesajlarınız, yanımda olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" dedi.

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