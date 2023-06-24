Masterchef Eray kimdir? Masterchef All Star Eray kaç yaşında nereli?

Materchef Türkiye All Star programı yarışmacılarından Rıfat 2021 yarışmacısı olarak şeflerin dikkatini çekmişti. Peki, Masterchef Eray kimdir? Masterchef All Star Eray kaç yaşında nereli?

Masterchef Eray kimdir? Masterchef All Star Eray kaç yaşında nereli?

Masterchef All Star programında her gün bir yarışması All Star kadrosu için seçilecek. Masterchef All Star için yarışanlardan biride Eray. Peki, Masterchef Eray kimdir? Masterchef All Star Eray kaç yaşında nereli?

MASTERCHEF ALL STAR ERAY KİMDİR?

1997 yılında Bolu'da doğan Eray Aksungur, çocukluk hayali olan aşçılığın peşinden gitmek için ilk adımı atmış ve Mengen Aşçılık Lisesi'ne başlamıştır. Orada aldığı iki senelik eğitimin ardından Bodrum Divan Otel'de ilk stajını tamamlayan ve tekrar okuluna dönen Eray Aksungur, bir sonraki sene Maxx Royal Kemer şirketinde stajyer olarak görev almıştır.

Okulunun son senesinde, okul başkanı olarak liderlik serüvenine başlayan Eray Aksungur, okulunu bitirdikten sonra Bodrum Marina Yat Kulübü'nde 1 sezon boyunca şeflik yapmış; ardından, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık bölümünde 2 yıl daha eğitim alarak iş hayatına devam etmiştir.

Okulu bitirdikten sonra İstanbul'a gelen ve çeşitli yerlerde çalışarak kendini geliştirmeye devam eden Eray Aksungur, Lezzet Akademisi adlı programdan teklif alarak orada yarışmış; orada finale kalarak yarışmayı ikinci olarak bitirmiştir.

Ardından tekrar Bolu'ya dönen ve çeşitli yerlerde çalışan Eray Aksungur, hayallerinden biri olan MasterChef'e başvurarak yeni sezonda ana kadroda yer almaya hak kazanmıştır.

Öne Çıkanlar
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Son Haberler
Ormanlara giriş yasağında ilk gün Güncel
Ormanlara giriş yasağında ilk gün
Kısmet 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Kısmet 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm ne zaman?
Yuvada mahsur kalan leylekler koruma altına alındı Yaşam
Yuvada mahsur kalan leylekler koruma altına alındı
WhatsApp’tan bir yenilik daha. 3 tane seçenek olacak Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp’tan bir yenilik daha. 3 tane seçenek olacak
Emre Utkucan raporları Okan Buruk yeni 10 numarası ortaya çıktı Spor
Emre Utkucan raporları Okan Buruk yeni 10 numarası ortaya çıktı
Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinin dansı olay oldu. Geceye dair bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı Magazin
Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinin dansı olay oldu. Geceye dair bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı