Masterchef All Star programında her gün bir yarışması All Star kadrosu için seçilecek. Masterchef All Star için yarışanlardan biride Eray. Peki, Masterchef Eray kimdir? Masterchef All Star Eray kaç yaşında nereli?

MASTERCHEF ALL STAR ERAY KİMDİR?

1997 yılında Bolu'da doğan Eray Aksungur, çocukluk hayali olan aşçılığın peşinden gitmek için ilk adımı atmış ve Mengen Aşçılık Lisesi'ne başlamıştır. Orada aldığı iki senelik eğitimin ardından Bodrum Divan Otel'de ilk stajını tamamlayan ve tekrar okuluna dönen Eray Aksungur, bir sonraki sene Maxx Royal Kemer şirketinde stajyer olarak görev almıştır.

Okulunun son senesinde, okul başkanı olarak liderlik serüvenine başlayan Eray Aksungur, okulunu bitirdikten sonra Bodrum Marina Yat Kulübü'nde 1 sezon boyunca şeflik yapmış; ardından, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık bölümünde 2 yıl daha eğitim alarak iş hayatına devam etmiştir.

Okulu bitirdikten sonra İstanbul'a gelen ve çeşitli yerlerde çalışarak kendini geliştirmeye devam eden Eray Aksungur, Lezzet Akademisi adlı programdan teklif alarak orada yarışmış; orada finale kalarak yarışmayı ikinci olarak bitirmiştir.

Ardından tekrar Bolu'ya dönen ve çeşitli yerlerde çalışan Eray Aksungur, hayallerinden biri olan MasterChef'e başvurarak yeni sezonda ana kadroda yer almaya hak kazanmıştır.