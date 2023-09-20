Masterchef Hasan doktor nişanlısını aldattı iddiası

TV8'in fenomen yarışma programı MasterChef'in yarışmacılarından MasterChef Hasan Biltekin, 2021 sezonunda yarışmayı ikinci olarak tamamlamış ve daha sonra MasterChef All Star'a dahil olmuştu.

MasterChef Hasan, 14 Mayıs 2022 tarihinde doktor sevgilisi Hülya Acar’la nişanlanmıştı.

Aslen Nevşehir'li olan MasterChef Hasan Biltekin'in, memleketinde tanıştığı Gülsim Ali’ye aşık olduğu iddia edildi.

OnurAkayMedya’dan Erkan Özbey’in edindiği bilgiye göre, daha önce 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan’la aşk yaşayan ünlü oyuncu Gülsim Ali ile şu anda aşk yaşayan MasterChef Hasan Biltekin, doktor nişanlısı Hülya Acar’ı aldattı.

Yaşadıkları aşkı herkesten gizleyen MasterChef Hasan ve Gülsim Ali, 2 ay önce Kapadokya’da bir etkinlikte tanıştılar. 3 gün boyunca Gülsim Ali ve annesiyle birlikte vakit geçiren MasterChef Hasan, yakınlaşmalarından dolayı şüphelenen doktor nişanlısına, Gülsim Ali’nin sadece arkadaşı olduğunu söyledi.

Daha sonra Hülya Acar, Gülsim Ali ile MasterChef Hasan’ın mesajlarını ve bazı özel fotoğraflarını yakalayınca nişan yüzüğünü attı ve Gülsim Ali’ye nişanlı bir insanla nasıl birlikte olursun şeklinde bir mesaj attı.

Hemen arkasından MasterChef Hasan, aldattığı nişanlısı Hülya Acar’ı aradı ve yeni sevgilisi Gülsim Ali’yi rahatsız ettiği için nişanlısını azarladı.

Onur Akay internet sitesinde yayınlanan habere, “Bu bir iddia değil! İlişkinin ve aldatmanın tüm delilleri arşivimizde…” notunu düştü.