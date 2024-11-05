MasterChef jürilerinden dikkat çeken Köfteci Yusuf yorumu

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MasterChef jürilerinden dikkat çeken Köfteci Yusuf yorumu

Köfteci Yusuf'un bazı şubelerindeki ürünlerde domuz eti bulunduğu iddiaları sonrası başlayan tartışmalar sürüyor. Yapılan açıklama sonrası Köfteci Yusuf şubelerine destek için ziyaretler yapılmıştı. İlk kez MasterChef jüri üyeleri konu ile ilgili görüşlerini anlatılar.

Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına MasterChef jüri üyeleri konuk oldu.

Program sunucusu Işık geçtiğimiz ay gündemde olan Köfteci Yusuf ile ilgili haberleri sordu.

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Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu Köfteci Yusuf şubelerinde gündeme gelen domuz eti ile ilgili görüşlerini bildirmişti.

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Programda şöyle bir konuşma geçti.

Candaş Tolga: Köfteci Yusuf hakkında ne düşünüyorsunuz?

Mehmet Şef: Verilen gramaja bakılırsa girilecek riske değmez. Bunu deli bile yapmaz.

Somer Şef: Bunun çok daha ucuz, kolay yolları var. Köfteci Yusuf’a yapılan bir karalama kampanyası.

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