Tüm ülke domuz eti skandalını konuşuyor! Köfteci Yusuf ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı

Türkiye’yi sarsan ‘domuz eti’ skandalının odağındaki Köfteci Yusuf ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı. Sözcü'nün haberine göre, firmanın ‘helal sertifika’ sahibi olduğu öğrenildi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Helal Akreditasyon Kurumu’nun sertifikaları eleştiri oklarının hedefi haline geldi. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmalar arasında ‘helal sertifika’ sahibi olanların sayısını sordu.

Salıcı, Bakan Bolat’a, helal sertifikasına sahip olup taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmaların sertifikalarının iptal edilip edilmediğini, bu firmalara yönelik bir ‘helal’ denetimi yapılıp yapılmadığını sordu. Ayrıca, şartları taşımadığı halde ‘helal sertifikası’ verilen firmalar olup olmadığını da açıklamasını istedi.