MasterChef Semih Temiz aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı

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MasterChef Semih Temiz aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı

MasterChef Türkiye 2024 yarışmasında üçüncü olarak dikkat çeken Semihcan Temiz, özel hayatıyla da gündeme oturdu. Semihcan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşımla aşkını tüm dünyaya ilan etti. Temiz'in kalbinin sahibi ise eski bir Survivor yarışmacısı çıktı.

TV8'de ocak ayında final yapan MasterChef Türkiye'nin yarışmacıları, yarışma sonrası da sıkça konuşuluyor. Onur'un şampiyon olduğu bu yarışmada üçüncülüğü elde eden Semihcan Temiz, özel hayatıyla gündeme geldi.

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Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Semihcan, Sevgililer Günü'nde aşkını duyurdu.

SEVGİLİSİ BAKIN KİM ÇIKTI?

Semihcan Temiz'in Sevgililer Günü paylaşımında yanında gördüğümüz isim, tanıdık bir yüz oldu. Temiz'in aşkını ilan ettiği kişi, 2021 yılında Survivor'da yarışan ve performansıyla adından söz ettiren Sancakay Ilım Morgül oldu.

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