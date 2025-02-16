MasterChef Semih Temiz aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı

TV8'de ocak ayında final yapan MasterChef Türkiye'nin yarışmacıları, yarışma sonrası da sıkça konuşuluyor. Onur'un şampiyon olduğu bu yarışmada üçüncülüğü elde eden Semihcan Temiz, özel hayatıyla gündeme geldi.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Semihcan, Sevgililer Günü'nde aşkını duyurdu.

SEVGİLİSİ BAKIN KİM ÇIKTI?

Semihcan Temiz'in Sevgililer Günü paylaşımında yanında gördüğümüz isim, tanıdık bir yüz oldu. Temiz'in aşkını ilan ettiği kişi, 2021 yılında Survivor'da yarışan ve performansıyla adından söz ettiren Sancakay Ilım Morgül oldu.