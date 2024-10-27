MasterChef Türkiye'de elenecek isim ifşa olmuştu! Haftanın son eleme adayı şoke etti

Düzenleme: Hande Karacan
MasterChef Türkiye'de elenecek isim ifşa olmuştu! Haftanın son eleme adayı şoke etti

MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta Nevzat'ın elenmesinin ardından bu hafta elenecek isim merak konusu olmuştu. Hatta bazı sosyal medya hesapları elenen ismi ifşa etmişti. Bu hafta elenen isim ağızları açık bıraktı!

TV8'in merakla izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta Nevzat MasterChef hayallerine veda etmişti.

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ELENECEK İSMİ İFŞA ETMİŞTİ

MasterChef'i yakından takip ‘ ‘Masterbilgi’nin'nin iddiasına göre bu hafta elenecek isim Hakan’dı. Masterbilgi paylaşımında "MASTER BİLGİ ÖZEL HABER Tam 7 gün önceden söylüyorum bu hafta elenen isim Hakan olmuştur" ifadeleri kullanarak elenen yarışmacıyı ifşa etmişti.

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MASTERCHEF'TE POTAYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye'de eleme potasına giren isim belli oldu. Haftanın 7. ve son eleme adayı bakın kim oldu? MasterChef'te potaya kim girdi? İşte tüm merak edilenler...

Hafta boyunca Alper, Erim, Kerem, Semih, Nigar ve Ezgi potaya girmişti. Eleme potasına kimin gireceği ise oldukça merak konusu olmuştu.

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YARIŞMACILARDAN KATMER TATLISI İSTEDİLER

Gaziantepli katmer ustası Ömer Aksu bu hafta MasterChef’e konuk oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şef yarışmacılardan bu hafta için katmer tatlısı yapmalarını istedi.

Katmer tatlısı için kıyasıya mücadele eden yarışmacıların tabaklarını Gaziantepli katmer ustası Ömer Aksu değerlendirdi. Katmer ustası Eda, Beyza, Kaan ve Akın'ın tatlılarını en iyisi olarak seçti. Ve böylece bir sonraki haftaya geçmeye hak kazandılar.

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ŞİRİN VE EMRE POTADAN KURTULDU

İkinci yaratıcılık aşamasında ise şefler bir müzayede yaptı. Yarışmacıların kendi ürünleri sepet halinde seçtiği bu etapta Şirin ve Emre yaratıcı tabaklar çıkararak potadan kurtuldu.

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POTAYA GİREN YARIŞMACI ŞOKE ETTİ

MasterChef'in 7. ve son eleme potasına giren adayı Hakan oldu.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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