MasterChef'e veda eden isim şaşırttı! Sosyal medyadan yorum yağdı

MasterChef’te gergin geçen haftanın ardından eleme akşamı geldi. Gecenin eleme potasında yer alan, Onur, Eda, Nigar, Akın, Nevzat, Emre ve Alper yarışmada kalabilmek için canla başla mücadele etti. Rakiplerinden daha başarısız tabağı yapan Nevzat MasterChef hayallerine veda etti.

Eleme potasındaki yarışmacılar MasterChef hayallerine devam edebilmek için tezgah başında bütün hünerlerini sergiledi. Eleme gecesinde şefler yarışmacılardan, 'Bolu Kızılcık Tarhanası'ndan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.

ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te elenen yarışmacı Nevzat oldu.

Nevzat konuşmasında "Elimden gelen bu oldu. Herkese çok teşekkür ederim. Bana burası çok şey kattı" ifadelerini kullandı.

ELENMESİNİN ARDINDAN İLK KEZ PAYLAŞIM YAPTI

Yarışmada ilk günden bu yana sempatikliği ile dikkat çeken Nevzat Gürol, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sitemsiz veda etti.

Nevzat, kişisel sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

Rüya gibi bir serüvenin sonuna geldik. Ama her son bir başlangıçtır. Bu yolculukta muazzam tecrübeler kazandım. Siz değerli takipçilerim ve sevenlerim bana bu yolda destek olduğunuz için hepinize minnettarım. İyilik iyidir...

Nevzat’ın elenmesinin ardından sosyal medyada kullanıcılar Nevzat'ın elenmesini 'erken' olarak değerlendirdi.

İşte sosyal medyadan gelen yorumlar:

Ona nasıl veda edeceğimi bilmiyorum ne olur gitme Nevzat çok erken ya…

Annem iki saattir ağlıyo Nevzat, o benim oğlumdu diye. Ona böyle güzel hissettirdiğin için teşekkür ederim ve seninle hep gurur duyduk bilmeni isterim.

İyi ki MasterChef’e geldin iyi ki seni tanıdık. Sen tanıdığım en naif, en efendi, en dürüst insanlardan birisin. Seni tanımak çok güzeldi. Unutma ki bu bi yarışma burası biter ama bundan sonrasında seni koşulsuz şartsız seven birçok insan var seninle gurur duyuyoruz Nevzat şefim.