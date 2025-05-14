MasterChef'in eski jürisi CHP'ye katıldı! Rozetini Gökhan Zeybek taktı

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MasterChef'in eski jürisi CHP'ye katıldı! Rozetini Gökhan Zeybek taktı

MasterChef'te bir dönem jüri olarak yer alan ünlü şef Hazer Amani CHP’ye katıldı. Ünlü şefe rozetini CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek taktı.

MasterChef Türkiye'de bir dönem jüri üyeliği yapan ünlü şef Hazer Amani CHP'ye katıldı. Ünlü şefin rozetini, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek taktı.

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Gökan Zeybek, X hesabından “Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine gönülden bağlı, aydınlık yarınlara inanan iki değerli isim daha aramıza katıldı… Dünyaca ünlü şef Hazer Amani ve başarılı iş insanı Metin Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etme kararı aldı” ifadelerini kullandı.

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HAZER AMANİ KİMDİR?

Hazer Amani, TED Ankara kolejinden sonra ODTÜ’de sosyoloji okudu. Daha sonra Güney Afrika’da Cordon Bleu’de aşçılık eğitimi aldı. 2011 yılın da “En Yaratıcı Şefi” ödülünü aldı.

Amani 2015 yılında 24Kitchen’da ve Fox’ta 16 bölüm yayınlanan “Mutfakta Buluşalım” isimli bir yemek programı hazırladı.

Tam bir lezzet gezgini olan Hazer Amani; dünyanın çeşitli yerlerinden yemek tariflerini, tematik bir kanalda 250 bölüm yayınlanan bir yemek programında izleyicileriyle paylaştı.

Hazer Amani, ilk şubesi 2018 yılında açılan “Fireroom” adlı “gurme sokak lezzetleri” konseptli restoranların sahibi.

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