MasterChef'te 100 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu!

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MasterChef'te 100 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de ilk ödül heyecanı yaşandı. Yeni bölümde yarışmacılar 100 bin TL için yarıştı. Peki büyük ödülün sahibi kim oldu.

Mavi ve kırmızı takım yarışmacılarının 100 bin TL için yarıştı. Yeni bölümde şefler yarışmacılardan önce soğuk başlangıç, çorba, 2 adet ara sıcak, sakatat yemeği, soslu yemek ve ızgara şiş istedi. Mücadelenin ardından kazanan Kırmızı takım oldu.

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ÖDÜLÜN SAHİBİ BEYZA OLDU

Kırmızı takım yarışmacı ise yeniden 100 bin TL için mücadele verdi. Tatlı yapan yarışmacılardan Beyza, Emre, Şirin ve Zübeyde son dörde kaldı.

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Son ikiye kalan Zübeyde ve Beyza arasında da ödülün sahibi yaptığı tatlıyla Beyza oldu.

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