MasterChef'te 100 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu!

Mavi ve kırmızı takım yarışmacılarının 100 bin TL için yarıştı. Yeni bölümde şefler yarışmacılardan önce soğuk başlangıç, çorba, 2 adet ara sıcak, sakatat yemeği, soslu yemek ve ızgara şiş istedi. Mücadelenin ardından kazanan Kırmızı takım oldu.

ÖDÜLÜN SAHİBİ BEYZA OLDU

Kırmızı takım yarışmacı ise yeniden 100 bin TL için mücadele verdi. Tatlı yapan yarışmacılardan Beyza, Emre, Şirin ve Zübeyde son dörde kaldı.

Son ikiye kalan Zübeyde ve Beyza arasında da ödülün sahibi yaptığı tatlıyla Beyza oldu.