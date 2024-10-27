MasterChef'te 2 yıldan sonra bir ilk! İşte kaşık attıran o yarışmacı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef'te 2 yıldan sonra bir ilk! İşte kaşık attıran o yarışmacı

Masterchef 2024-2025 sezonunda ilk kez bir yarışmacı şeflere kaşık attırdı.

TV8'in çok izlenen yemek yarışmasında 2 yılın ardından ilk kez bir yarışmacı kaşık attırma başarısında bulundu.

Somer Sivrioğlu, Danino Zanna ve Mehmet Yalçınkaya ortak kararla bu gece kaşık atmaya karar verdi.

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Sonuç açıklanırken stüdyoda heyecanlı anlar yaşandı.

EZGİ KAŞIK ATTIRDI

Bıldırcın yumurtasıylaile yapılan kuş kondu yemeği ile Ezgi kaşık attırdı.

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Ezgi Mehmet Şef'in kaşık atmasından sonra duygularını 'Ne kupa ne gömlek, en büyük hedefim kaşık attırmaktı. Çok mutluyum' diyerek aktardı.

EZGİNİN KAŞIK ATTIRAN TABAĞI

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KİMLER İÇİN KAŞIK ATILDI?

MasterChef'te ilk kaşık 2019'da birinci olan Cemre Uyanık'ın tabağına atılmıştı.

Mehmet Şef'in ikinci attığı kaşık ise MasterChef 2020 ikincisi Barbaros'un tabağı için atıldı.

Mehmet Şef'in 3. kez attığı kaşık 2021 yarışmacısı Tahsin'in yaptığı yumurta görünümlü tatlıya atıldı.

Mehmet Şef 2022'de o senenin şampiyonu Metin'in tabağına kaşık atmıştdı.

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