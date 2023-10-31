MasterChef'te görünmez kaza. Danilo Şef yere kapaklandı

MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde, kaptanlık yarışı yapıldı. Haftanın kırmızı ve mavi takım kaptanlarının belirlendiği geceye, Danilo Şef'in kayıp yere düşmesi damga vurdu.

MasterChef'te görünmez kaza. Danilo Şef yere kapaklandı

TV8'de yayınlanan yarışma programı MasterChef All Star, izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Birbirinden hırslı ve başarılı yarışmacıların mücadele ettiği yarışmada Somer şef, Mehmet şef ve Danilo şef yapılan lezzetleri değerlendiriyor.

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MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde; haftanın yeni takımları belirlendi. 17'nci haftaya giren 15 yarışmacı, mavi takım kaptanlığı için hünerlerini sergiledi.

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Günün konseptini duyuran Danilo Şef, sıklıkla karşı olduğunu dile getirdiği ananaslı pizzayı Mehmet ve Somer ile beraber yarışmacılara sunarak, 'İlk kez ananaslı pizza yaptığını' söyledi. Bu sırada Danilo Zanna, pizza ile beraber kayarak kendini yerde buldu. Stüdyoda eğlenceli dakikalar yaşandı.

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15 yarışmacı, hem lezzetli hem de yaratıcı pizzaları 45 dakikada yaptı. Değerledirmeler sonunda Cemre, Tahsin, Ayaz, Sergen, Tanya, Eren, Dilara'nın pizzaları yeniden tadıldı.

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TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU

Şefler iki ismin arasından mavi takım kaptanlığını kazananın Tahsin olduğunu duyurdu. Tahsin, kırmızı takım kaptanı olarak Cemre'yi seçti.

Mavi Takım

Tahsin - Kaptan
Sergen
Hasan
Kıvanç
Eren
Ayaz
Barbaros
Tanya

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Kırmızı Takım

Cemre - Kaptan
Dilara
Tolga
Barış
Esra
Batuhan
Alican

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