MasterChef'te görünmez kaza. Danilo Şef yere kapaklandı

TV8'de yayınlanan yarışma programı MasterChef All Star, izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Birbirinden hırslı ve başarılı yarışmacıların mücadele ettiği yarışmada Somer şef, Mehmet şef ve Danilo şef yapılan lezzetleri değerlendiriyor.

MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde; haftanın yeni takımları belirlendi. 17'nci haftaya giren 15 yarışmacı, mavi takım kaptanlığı için hünerlerini sergiledi.

Günün konseptini duyuran Danilo Şef, sıklıkla karşı olduğunu dile getirdiği ananaslı pizzayı Mehmet ve Somer ile beraber yarışmacılara sunarak, 'İlk kez ananaslı pizza yaptığını' söyledi. Bu sırada Danilo Zanna, pizza ile beraber kayarak kendini yerde buldu. Stüdyoda eğlenceli dakikalar yaşandı.

15 yarışmacı, hem lezzetli hem de yaratıcı pizzaları 45 dakikada yaptı. Değerledirmeler sonunda Cemre, Tahsin, Ayaz, Sergen, Tanya, Eren, Dilara'nın pizzaları yeniden tadıldı.

TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU

Şefler iki ismin arasından mavi takım kaptanlığını kazananın Tahsin olduğunu duyurdu. Tahsin, kırmızı takım kaptanı olarak Cemre'yi seçti.

Mavi Takım

Tahsin - Kaptan

Sergen

Hasan

Kıvanç

Eren

Ayaz

Barbaros

Tanya

Kırmızı Takım

Cemre - Kaptan

Dilara

Tolga

Barış

Esra

Batuhan

Alican

