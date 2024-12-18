MasterChef'te ikinci beyaz ceketi alan yarışmacı belli oldu! Sosyal medya yıkıldı

Masterchef Türkiye'de ceketleri kazanmak için yarışmacılar büyük bir mücadele veriyor. Masterchef'te dün akşam yarışmacılar ikinci ceketi giyebilmek için kıyasıya yarıştı. 2. ceketin sahibi kim oldu? İşte tüm detaylar…

İLK CEKETİ BEYZA ALMIŞTI

MasterChef’te ilk ceket oyununda Jüri değerlendirmesi sonucunda en yüksek puanı alan isim Beyza oldu.

İKİNCİ CEKETİ KİM KAZANDI?

Yarışmacılardan, MasterChef şampiyonu Metin Yavuz'un "soğanlama" adlı yemeğini yapmaları istendi.

Metin Yavuz, MasterChef Türkiye 2022 sezonunun şampiyonu olarak gastronomi dünyasında adını duyurmuştu.

MasterChef'te İlk 6'ya giren ve ikinci ceketin sahibi olan yarışmacı Kerem oldu.

Kerem, "MasterChef gerçekten uzun ve zorlu bir yolculuk ve bu oyunu kuralına göre oynamak çok önemli. Akıllıca oynamak çok önemli. Çok mutlu ve gururluyum" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Kerem'in 2. ceketi alması sosyal medyada büyük bir heyecanla karşılandı. Zaman zaman şeflerin sert tavırlarına maruz kalan Kerem'in fanları pek çok paylaşımda bulundu. Kerem'in ceketi almasına "Torpille değil hak ederek, emeğiyle alın teriyle", "Helal olsun", "Çok yetenekli hak etti" yorumları yapıldı.