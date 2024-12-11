MasterChef'te tansiyon yükseldi! Kadın yarışmacılar birbirine girdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde, mutfakta tansiyon yükseldi. Kaptanlık oyununda yaşanan rekabet, Beyza ve Eda arasında büyük bir tartışmaya yol açtı. İşte, Beyza ve Eda arasındaki gerginliğin perde arkası.

Mavi takım kaptanlığı oyunu sırasında Beyza ve Eda arasında yaşanan gerilim geceye damga vurdu. İki kadın yarışmacının kavgası sosyal medyada merak konusu oldu. MasterChef Beyza ve Eda neden kavga etti?

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KADIN YARIŞMACILAR ARASINDA SOĞUK RÜZGAR

Kaptanlık mücadelesi sırasında Beyza ve Eda arasında gerilim yaşandı. Somer Şef’in iki yarışmacıya yönelttiği soru tartışmayı ateşledi. Beyza, “Eda bana soğuk davranıyor, sarılmadı. Elimi uzattım ama Şirin’i karşı takım kaptanı seçtikten sonra benimle konuşmayı kesti” diyerek durumun sebebini anlayamadığını söyledi.

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Eda ise tartışmaya şu sözlerle yanıt verdi:

"Beyza benimle konuşmayı kestiği için ben de karşılık vermedim. Bu durumu saklamıyoruz, zaten konuşmuyoruz. Şirin ve diğer arkadaşlarımız da anlamış değil."

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MASTERCHEF BEYZA KİMDİR?

23 yaşında, Konya doğumlu olan Beyza, Sigorta Bölümü mezunu.

Yemek tutkusu ise babasının aşçı olmasıyla başlamış. Beyza MasterChef’e Fransa’dan katılıyor.

MASTERCHEF EDA KİMDİR?

26 yaşında, olan yarışmacı İzmir doğumlu. Makedon kökenli olan Eda, geçmişte dekor şefliği yaptı ve yemek yapmaya çocukluğundan beri ilgi duyuyor.

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