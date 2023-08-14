MasterChef'ten elenen isim belli oldu. Veda konuşması ağlattı

MasterChef 2023 All Star son bölümde geçtiğimiz hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları ve eleme adayı seçimleri sonunda potaya giren Eray, Barbaros, Sefa, Barış, Çağatay, Eda, Mert arasından birisi bu hafta MasterChef’e veda eden isim oldu

MasterChef'ten elenen isim belli oldu. Veda konuşması ağlattı

Editör: Özlem KIRAL

MasterChef All Star'da şampiyon olma yolunda adım adım ilerleyen yarışmacılar, bir hafta daha yarışmada mücadelelerine devam edebilmek için bu haftayı son derece gergin geçirdi.

rtwefe-800x537.jpg

Sergen'in kaptanlık yaptığı mavi takım geçtiğimiz haftaya resmen damgasını vurdu. Sezonun ilk 3-0 dokunulmazlık galibiyetini kazanan mavi takım, üstüne bir de ödül oyununu kazandı. Kırmızı takım ise çok büyük bir hezimete uğradı. Mavi takım karşısında 3-0'lık bir skorla yenilen kırmızı takım, neredeyse tüm yarışmacılarını potaya gönderdi.

aosscjaskc.jpg

Geldiği ilk haftanın dezavantajını yaşayan Barbaros ise eleme adaylarından biri oldu. Kaybedilen ilk dokunulmazlık oyununda potaya giden isimler Eda ve Çağatay olmuştu. Ardından ikinci dokunulmazlık sonrası Sefa ve Barbaros potaya giden ikili oldu. Son olarak üçüncü dokunulmazlık ile Barış ve Eray eleme adayı olurken, bireysel dokunulmazlık oyununda yine kırmızı takımdan Mert potaya adını yazdırmıştı.

ascoajsc-800x473.jpg

Eleme potasından çıkan ilk isim Sefa oldu. Ardından seçilen diğer tabaklar Eray ve Barış'ınkiler oldu. Eda, Çağatay, Mert ve Barbaros ise ikinci eleme turunda Danilo Şef'in Girit kabaklı kaymaklı rissotto tarifini yapmak için tezgah arkasına geçti.

asicahscu-800x536.jpg

Beşinci haftada MasterChef Türkiye All Star'a ve hayallerine veda ederek elenen yarışmacı Mert oldu. İlk haftadan beri sürekli eleme potasında yerini alan yarışmacı daha fazla direnemedi. Mehmef Şef yaptığı açıklamada, "Öncelikle şunu söyleyeyim, "Çok dürüst bir adamsın. Zaten sevdiğimiz, kendi doğrularıyla ilerleyen arkadaşsın." dedi.

Masterchef'e veda eden Mert şu açıklamalarda bulundu: Yarışmadan bağımsız biraz yoruldum. Biraz durmam gerektiğini hissediyorum. Bunun için gelmemiştim açıkçası. İyi değilim son 5 haftadır. Güzeldi burada yarışmak tekrardan.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy depremin nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Şener Üşümezsoy depremin nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı
Atatürk’ün sevdiği şarkılar albüm oluyor. Bizzat kendi yazdığı şiir de yer alacak
Atatürk’ün sevdiği şarkılar albüm oluyor. Bizzat kendi yazdığı şiir de yer alacak
MasterChef eleme gecesinde kim veda edecek? MasterChef All Star 56 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef eleme gecesinde kim veda edecek? MasterChef All Star 56 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Hangi padişah neden öldü?
Hangi padişah neden öldü?
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Son Haberler
Afganistan'da kadınlar Taliban'ı protesto ediyor Dünya
Afganistan'da kadınlar Taliban'ı protesto ediyor
Radar cezasına mahkeme son noktayı koydu Güncel
Radar cezasına mahkeme son noktayı koydu
Astrolog Meral Güven bu sene kimin şampiyon olacağını açıkladı Spor
Astrolog Meral Güven bu sene kimin şampiyon olacağını açıkladı
Bingöl’deki yangın söndürüldü Güncel
Bingöl’deki yangın söndürüldü
Kalıcı ses kısıklığına mucize çözüm. Uzmanı açıkladı Sağlık
Kalıcı ses kısıklığına mucize çözüm. Uzmanı açıkladı
Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nu Amerika'da şaşırtan olay Magazin
Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nu Amerika'da şaşırtan olay
Kahraman bekçi işe giderken hırsızı suçüstü yakaladı Güncel
Kahraman bekçi işe giderken hırsızı suçüstü yakaladı