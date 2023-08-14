MasterChef'ten elenen isim belli oldu. Veda konuşması ağlattı

Editör: Özlem KIRAL

MasterChef All Star'da şampiyon olma yolunda adım adım ilerleyen yarışmacılar, bir hafta daha yarışmada mücadelelerine devam edebilmek için bu haftayı son derece gergin geçirdi.

Sergen'in kaptanlık yaptığı mavi takım geçtiğimiz haftaya resmen damgasını vurdu. Sezonun ilk 3-0 dokunulmazlık galibiyetini kazanan mavi takım, üstüne bir de ödül oyununu kazandı. Kırmızı takım ise çok büyük bir hezimete uğradı. Mavi takım karşısında 3-0'lık bir skorla yenilen kırmızı takım, neredeyse tüm yarışmacılarını potaya gönderdi.

Geldiği ilk haftanın dezavantajını yaşayan Barbaros ise eleme adaylarından biri oldu. Kaybedilen ilk dokunulmazlık oyununda potaya giden isimler Eda ve Çağatay olmuştu. Ardından ikinci dokunulmazlık sonrası Sefa ve Barbaros potaya giden ikili oldu. Son olarak üçüncü dokunulmazlık ile Barış ve Eray eleme adayı olurken, bireysel dokunulmazlık oyununda yine kırmızı takımdan Mert potaya adını yazdırmıştı.

Eleme potasından çıkan ilk isim Sefa oldu. Ardından seçilen diğer tabaklar Eray ve Barış'ınkiler oldu. Eda, Çağatay, Mert ve Barbaros ise ikinci eleme turunda Danilo Şef'in Girit kabaklı kaymaklı rissotto tarifini yapmak için tezgah arkasına geçti.

Beşinci haftada MasterChef Türkiye All Star'a ve hayallerine veda ederek elenen yarışmacı Mert oldu. İlk haftadan beri sürekli eleme potasında yerini alan yarışmacı daha fazla direnemedi. Mehmef Şef yaptığı açıklamada, "Öncelikle şunu söyleyeyim, "Çok dürüst bir adamsın. Zaten sevdiğimiz, kendi doğrularıyla ilerleyen arkadaşsın." dedi.

Masterchef'e veda eden Mert şu açıklamalarda bulundu: Yarışmadan bağımsız biraz yoruldum. Biraz durmam gerektiğini hissediyorum. Bunun için gelmemiştim açıkçası. İyi değilim son 5 haftadır. Güzeldi burada yarışmak tekrardan.