MasterChef’ten elenmişti! Ayşe Ekiz’e ilk iş teklifi sürpriz bir yerden geldi

Hayat hikayesiyle ve MasterChef’e başvuru videosuyla büyük beğeni alan Ayşe Ekiz, güçlü rakipleri karşısında son zamanlarda jüri üyelerinin istediği tabaklarını çıkaramamıştı. Ayşe bu hafta yarışmadan ayrılmıştı.

Ayşe, "Şef olmuyor benden herhalde buraya kadar mı bilemem ama tecrübelerim yetersiz sanırım" sözlerini kullanmıştı.

"HAKSIZLIK YAPILDI" DENDİ TEPKİLER ARTTI

Eleme potasında olan Şirin'in Ezgi'ye alışveriş listesi vermesi ve Ezgi'nin yönlendirme yapması yarışmacıları ve seyircileri kızdırdı. Sosyal medyada da Ayşe'ye Şirin ve Ezgi'nin haksızlık yaptığı söylendi.

AYŞE'YE SÜRPRİZ İŞ TEKLİFİ!

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’dan Ayşe Ekiz’e sürpriz bir teklif geldi.

Afyon Türkeli Gazetesi'ne konuşan Köksal, belediye bünyesindeki Gastronomi Birimine Ayşe Ekiz'i davet etti. Belediye Başkanı Köksal, “Ayşe Ekiz, Afyonkarahisarımızı en iyi şekilde temsil etti. Kendini sürekli geliştiren, hata yapmaktan korkmayan Ayşe Ekiz’i, Belediyemiz bünyesindeki Gastronomi Birimimize davet ediyoruz. Ayşe Ekiz ne zaman isterse Gastronomi Birimimizde görev alabilir” ifadelerini kullandı.