Matbaalarda Mansur Yavaş fotoğraflı bayraklar basıldı: Provokasyon amaçlı kullanılabilir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın iletişim ofisi, başkent ve Bursa’da Yavaş'ın görselinin bulunduğu bayraklar basıldığını açıkladı.

Açıklamada, bayrakların ne amaçla kullanılacağının bilinmediği ve provokasyon amaçlı kullanılabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

İletişim ofisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"NE AMAÇLA KULLANILACAĞINI BİLMİYORUZ"

"Bursa ve Ankara’da bazı matbaalarda bilgimiz ve kurumsal kimliğimiz dışında görselimizin yer aldığı bayraklar basıldığı bilgisi edinilmiştir.

Ne amaçla kullanılacağını bilmediğimiz ve provokasyon amaçlı kullanılabileceğini olduğunu düşündüğümüz bu bayraklarla kurumsal olarak bir ilgimiz yoktur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Mansur Yavaş İletişim Ofisi"