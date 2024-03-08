Matbaalarda Mansur Yavaş fotoğraflı bayraklar basıldı: Provokasyon amaçlı kullanılabilir

Kaynak: T24
Matbaalarda Mansur Yavaş fotoğraflı bayraklar basıldı: Provokasyon amaçlı kullanılabilir
ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, bazı matbaalarda Yavaş'ın görselinin bulunduğu bayraklar basıldı. Açıklamada bayrakların provokasyon amaçlı kullanılabileceği tahmininde bulunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın iletişim ofisi, başkent ve Bursa’da Yavaş'ın görselinin bulunduğu bayraklar basıldığını açıkladı.

Açıklamada, bayrakların ne amaçla kullanılacağının bilinmediği ve provokasyon amaçlı kullanılabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

İletişim ofisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"NE AMAÇLA KULLANILACAĞINI BİLMİYORUZ"

"Bursa ve Ankara’da bazı matbaalarda bilgimiz ve kurumsal kimliğimiz dışında görselimizin yer aldığı bayraklar basıldığı bilgisi edinilmiştir.

Ne amaçla kullanılacağını bilmediğimiz ve provokasyon amaçlı kullanılabileceğini olduğunu düşündüğümüz bu bayraklarla kurumsal olarak bir ilgimiz yoktur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Mansur Yavaş İletişim Ofisi"

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