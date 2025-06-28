Mateusz Ponitka Bahçeşehir Koleji ile sözleşmesi yeniledi

Kaynak: AA
Mateusz Ponitka Bahçeşehir Koleji ile sözleşmesi yeniledi

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nda Polonyalı oyuncu Mateusz Ponitka'nın sözleşmesi uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki basketbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon Bahçeşehir Koleji'ne transfer olan Ponitka, Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 29 maçta 7,3 sayı, 3,6 ribaunt ve 3,4 asist ortalamalarıyla oynadı.

Oyun kurucu ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapan Mateusz Ponitka, geride kalan sezon yarı finalde veda ettikleri BKT Avrupa Kupası'nda ise 16 müsabakada forma giyerken, 8,2 sayı, 3,8 ribaunt ve 2,2 asistlik performans sergiledi.

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