Matlaşan ve kireçlenen bardakları temizlemenin en kolay yolu

Bulaşık makinesi ve elde yıkamayla zamanla matlaşan bardaklar evin başlıca sorunlarından biri haline geldi.

Peki, matlaşan bardağı ilk günkü gibi temiz yapmanın yöntemi nedir?

Evdeki pratik ve basit malzemeler bardakları temizlemek aslında çok kolay. İşte hanımların o gizli yöntemi:

Gerekli malzemeler:

Sirke

Bulaşık deterjanı

Limon suyu

Tuz

Sıcak su

Mikrofiber bez veya sünger

Adım adım temizleme yöntemi:

Bardakları sirkeyle doldurun: Matlaşan ve kireçlenen bardakları sirkeyle doldurun. Sirke, kireci çözer ve lekeleri temizler.

Sirkeyle bekletme: Bardakları sirkeyle doldurduktan sonra yaklaşık 30 dakika bekletin. Bu süre zarfında sirke, kireci ve lekeleri yumuşatacaktır.

Durulama:

Bardakları sirkeyle beklettikten sonra durulayın ve içlerini bulaşık deterjanıyla yıkayın.

Limon suyu ve tuz karışımı: Bir miktar limon suyu ve tuzu bir kapta karıştırın. Bu karışımı bardağın içine dökün ve bir sünger veya mikrofiber bezle hafifçe ovun.

Durulama ve kurulama: Bardakları tekrar durulayın ve temiz suyla durulayın. Ardından, temiz bir bez veya havluyla kurulayın.

Sonuç:

Bardaklarınız artık matlıktan ve kireçlenmeden arınmış olacak, parlaklıklarını geri kazanacak ve tekrar kullanıma hazır hale gelecektir.

BARDAKLAR NEDEN MATLAŞIR?

Özellikle şebeke suyunun sertliği ve bulaşık makinesinde kullanılan parlatıcılar, bardakların matlaşmasına ve kireçlenmesine neden olabilir. Bu tür sorunları önlemek için suyunuzu filtrelemek için evinizin su girişine takabileceğiniz filtre aparatları oldukça etkili olabilir.

Bu filtreler, suyun içindeki kireç ve diğer katı maddeleri temizlerken, bardaklarınızın daha uzun süre parlak kalmasını sağlar. Bu basit önlem, hem bardaklarınızın görünümünü korumak hem de uzun ömürlü kullanım sağlamak açısından oldukça faydalıdır.