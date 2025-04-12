Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde flaş gelişme!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde flaş gelişme!

İstanbul Kadıköy'de bulunan bir pazarda katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik gönderilen tehdit mesajlarıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Gümüşhane'de oturduğu tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen 18 yaşındaki K.Y., tutuklandı.

Sosyal medya üzerinden Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 4’ü çocuk 5 kişi önceki gün gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

5 kişinin tutuklanmasından sonra aileye yönelik yeni tehdit mesajları gönderildi. Ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Minguzzi ailesine yönelik yeni tehdit mesajlarının ekran görüntülerini paylaştı.

MİNGUZZİ’NİN AİLESİNİ TEHDİT ETMİŞTİ

Kan donduran mesajda ise "Yakında sizin ve oğlunuzun tabutunun yanında olacağım. Mezarın adresini biliyoruz. Emanetleri doldurduk, hazır bekleyin" ifadelerine yer verilmişti. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

1 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Başlatılan çalışma kapsamında mesajları atan K.Y.'nin Gümüşhane’de olduğu tespit edildi. Gümüşhane’de gerçekleştirilen operasyonla şüpheli yakalandı. 18 yaşından küçük olduğu belirlenen

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