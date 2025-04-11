Türkiye'yi derinden yaralayan Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme yaşandı.

Bakan Yerlikaya, "Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın ailesine tehdit mesajları atan K. Y. İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce koordineli yapılan çalışmalar neticesinde Gümüşhane’de yakalanmıştır." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

“YENİ GELİŞME”

Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın ailesine tehdit mesajları atan K. Y. isimli şahsın GÜMÜŞHANE’de olduğu belirlenmiş;

İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce koordineli yapılan çalışmalar neticesinde şahıs Gümüşhane’de yakalanmıştır.

Dün yakalanan 5 şüpheli birlikte toplamda 6 şüpheli yakalanmıştır.

Kamuoyu saygıyla duyurulur.

“YENİ GELİŞME”



Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın ailesine tehdit mesajları atan K. Y. isimli şahsın GÜMÜŞHANE’de olduğu belirlenmiş;



İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce koordineli yapılan çalışmalar neticesinde şahıs Gümüşhane’de yakalanmıştır.



Dün yakalanan 5 şüpheli… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 11, 2025

NE OLMUŞTU?

Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kaykay malzemesi almak için gittiği bir pazarda bıçaklı saldırıya uğradı.

Şüphelilerin basına yansıyan ifadelerine göre Minguzzi ve saldırganlar arasında önce tartışma yaşandı.

Saldırganlar, Minguzzi ve arkadaşlarına "Bisikletçiler burada ne yapıyorsunuz?" dedi ve Minguzzi de onlara "Bu kaykay kardeşim" yanıtını verdi.

Bunun üzerine çıkan tartışmada pazarcılar tarafları iki defa aralarına girerek ayırdı.

Üçüncü tartışma sırasındaysa saldırganlardan biri pazar tezgahından aldığı bir bıçakla Minguzzi'yi üç defa bıçakladı, diğer saldırgansa yerde yatan Minguzzi'yi tekmeledi.

Saldırının güvenlik kamerası kayıtları basın ve sosyal medyada yayınladı ve büyük tepkiye yol açtı.

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldıktan sonra 9 Şubat'ta hayatını kaybetti.

Minguzzi'nin cenazesi 10 Şubat'ta toprağa verildi.

Anne Yasemin Minguzzi, bu süreçte oğlu için adalet mücadelesi başlattığını ilan etti ve 17 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda "Değil ülkeyi dünyayı ayağa kaldıracağım" ifadelerini kullandı.