Mattia Ahmet Minguzzi davası ertelendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mattia Ahmet Minguzzi davası ertelendi

Son Dakika... Mattia Ahmet Minguzzi davası 20 Haziran'a ertelendi.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesi davasının ikinci duruşmasında mahkeme heyeti, ara kararını duyurdu. Duruşma, 20 Haziran’a ertelendi.

Kadıköy’ün Hasanpaşa Mahallesi’nde bulunan bit pazarında, 24 Ocak’ta yaşanan olayda, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için pazara gitmişti. Burada B.B. tarafından bıçaklanan Minguzzi, U.B.’nin de yere düştükten sonra tekmelediği saldırı sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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