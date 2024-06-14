Mauro Icardi gelmiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Mauro Icardi gelmiyor

Galatasaray, Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'ye sakatlığının geçmesi için daha uzun süre izin verdi. Icardi, Galatasaray'ın Avusturya kampında yer alacak.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, geçirdiği 2 sezonda 2. lig şampiyonluğunu yaşadı ve ligde attığı 25 golle gol kralı olarak takımına büyük katkı sağladı.

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Arjantinli forvet, sezonun ilk yarısında Beşiktaş'a karşı oynanan maçta RAMS Park'ta Rachid Ghezzal tarafından yapılan bir faul sonucu sakatlandı. Ekim ayı sonlarından itibaren sakatlıkla mücadele eden Icardi, sezon boyunca tam olarak iyileşemeden sahada yer aldı.

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Kendi ifadesine göre yalnızca %50 kapasiteyle oynayan Icardi, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıklarına diğer oyunculardan daha geç katılacak.

Teknik ekip, Icardi'nin tamamen iyileşebilmesi için ona ekstra tatil verecek.

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Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezonu 3 Temmuz'da açacak ve Avusturya'da 9-18 Temmuz ile 22-27 Temmuz tarihlerinde iki ayrı kamp dönemi gerçekleştirecek.

Galatasaray forması altında iki sezon geçiren Icardi, 73 maçta 55 gol ve 20 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

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