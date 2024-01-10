Mavi dil vakaları giderek artıyor. Bir bu eksikti

İngiltere’de hayvanlarda görülen mavi dil virüsü Kasım ayından bu yana giderek artmaya devam ediyor.

Özellikle Ada’nın doğusunda görülen vakaların Kasım ayından bu yana 44’e ulaştığı bildirildi.

Yeni yılda da görülmeye devam edilen virüste, vakanın görüldüğü çiftliklerin araştırma ve test yapılması amacıyla karantinaya alındığı açıklandı.

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Mavi Dil hastalığı Culicoides sinekler yoluyla yayılıyor ve hayvanlara bulaşıyor. Bu sineklerin hayvanları ısırmasıyla kana karışır. Kanlarındaki virüs tıpkı insanlarda yaşanan gribal enfeksiyon gibi belirtiler gösterir. Bulaştığı hayvanda ilk yedi gün kuluçka olarak kalır. Daha sonra belirtiler ortaya çıkar. Çok hızlı yayıldığından fark edilir edilmez karantinaya alınır.

BT virüsü olarak geçer sinek ya da sivrisinekler aracılığıyla hayvanlara enfekte olur. Enfekte olmuş hayvandan hayvana bulaşmaz. Sadece hızla yayılmasının altında bu virüsü taşıyan sineklerin bölgede fazla olduğu tespit edilir. Bu yüzden bölge ilaçlanır ve hayvanlar aşılanır.

MAVİ DİL HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tıpkı insana bulaşan virüsün bağışıklığı düşürmesi gibi BT virüsü de hayvanın bağışıklığını düşürür. Kana bulaşarak vücut ısısını bozar. Bu da aniden ateşin 40'a çıkmasına neden olur.

Ateşten kaynaklı hayvan diliyle ağzının etrafını emmeye başlar.

Hayvanlarda oluşan iltihaplanma ve ödem farklı yolla atılır. Bu da dillerinde ya da ağız kenarlarında mavileşmeye yol açar.

Ayrıca ağız, burun ve ayaklarında yaralar meydana gelir. Deri kısımları kızarmaya başlar.

Gebe olan hayvanlarda yavruları AH sendromlu doğar.

Şiddeti artıkça ve erken müdahale edilmediğinde hayvan en fazla 5 gün içinde ölür.