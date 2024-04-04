Mavi saçlı kız ölümden döndü. Bütün ekipler seferber oldu

Bursa, Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi, Kireç Ocakları mevkiinde dün yaşanan talihsiz olayda iddialara göre 22 yaşındaki Sibel İ., arkadaşlarıyla eğlenmek için Uludağ'a çıktı.

Şehrin göz kamaştırıcı manzarasını daha iyi görebilmek için olay yerindeki 7 metrelik bir duvara tırmanan Sibel İ., dengesini kaybederek duvardan aşağıya düştü.

Yaklaşık 7 metre yükseklikten yere düşen talihsiz genç kızın arkadaşları hemen 112 ekiplerini aradı.

Gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri düştüğü yerde mahsur kalan genç kızı kurtarmak için halatla yanına indiler. Genç kızın yanına inmeyi başaran ekipler yanlarına aldıkları sedye ile Sibel İ'yi yukarıya taşıdılar.

7 metrelik duvardan yere düşen genç kızın vücudunun farklı yerlerinde kırıklar oluştu. Talihsiz gencin ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. İlk sağlık müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilen Sibel İ.'nin hayati riskinin bulunmadığı öğrenildi.