Mavi tiki gidenlere hem iyi hem de kötü haber. Bir şartla verilmeye başlandı

Twitter, 1 milyondan fazla takipçisi olan hesaplara rozetlerini geri vermeye karar verdi. İşte ayrıntılar…

Mavi tiki gidenlere hem iyi hem de kötü haber. Bir şartla verilmeye başlandı

Gazetece Oksijen'in haberine göre, ilk doğrulama sürecinde mavi tiki olup da abonelik ücretini ödememeye karar verenler 20 Nisan'dan itibaren tiklerini kaybetmeye başladılar.

Bir milyondan fazla takipçisi olan bazı Twitter hesaplarının mavi tik rozetleri, abone olmak için ödeme yapmalarına gerek kalmadan yeniden verildi.

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1,1 milyon takipçisi olan yayıncı James O'Brien, mavi tik'ini kaybettikten sonra şimdi geri alanlardan biri. Hesabı için ödeme yapmadığını doğruladı.

Ayrıca O'Brien, 1 milyondan daha az takipçisi olan bazı hesapların da mavi tiklerinin tamamen Elon Musk'ın takdirine bağlı olarak geri yüklendiğini belirtti.

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