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Demet Özdemir tekne sorusuna cevap verdi. Mavi Tur için tekne alacağı iddia edilmişti

'Adım Farah' dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Demet Özdemir ile eşi Oğuzhan Koç, geçen yıl Göcek’te tekne tatiline çıkmıştı. Çift bu yıl da tekne tatiline gitmek istedi ancak ücreti çok fazla gelince Özdemir'in çareyi tekne almakta bulduğu iddia edilmişti. Özdemir, bu iddiaya cevap verdi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 10:30
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Mavi Tur için tekne alacağı iddia edilmişti! Demet Özdemir tekne sorusuna cevap verdi

Demet Özdemir tekne sorusuna cevap verdi. Mavi Tur için tekne alacağı iddia edilmişti
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Ünlü oyuncu Demet Özdemir, 'Adım Farah' dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanırken şimdiden tatil planları da yapmaya başlamıştı.

Özdemir, geçtiğimiz yaz eşi Oğuzhan Koç ile kiraladıkları tekne ile mavi tura çıkmıştı. Bu tatilin tadı damağında kalınca bu yıl yeniden tura çıkmak istedi.

TEKNE ARIYOR

Posta’da yer alan habere göre; Tekne kiralarını çok yüksek bulan Özdemir'in tekne almaya karar verdiği iddia edildi. 

Tüm bunların ardından Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, önceki gece bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Çift, birlikte Yıldız Tilbe'yi dinlemeye gitti.

“HAYAT O KADAR KOLAY DEĞİL”

Çıkışta hızlı adımları ile arabaya yürüyen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, geçtiğimiz gün çıkan tekne satın almak istediklerine dair haberlere, "Arkadaşlar hayat o kadar kolay değil ya..." diyerek güldü.

Ardından Demet Özdemir, sosyal medyadan paylaştığı Mabel Matiz'in 'Antidepresan' şarkıcısını yorumlamasıyla ile ilgili sorulara ise gülmekle yetinerek, yanıt vermedi.
 

 

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