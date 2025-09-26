Mavi Vatan'da zehir tacirlerine darbe! Denizde film gibi operasyon

Düzenleme: Kaynak: DHA

Muğla açıklarında düzenlenen operasyon film sahnelerini andırdı. Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA), Uluslararası uyuşturucu tacirlerine ait tekneyi takibe aldı. Saniye saniye takip edilen tekneye denizin ortasında baskın düzenlendi. Teknede yapılan aramada 210 kilogram skunk uyuşturucusu ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla açıklarında JİHA destekli deniz operasyonu ile 210 kilogram skunk maddesinin ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavi vatanımızda zehir tacirlerine geçit yok. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığınca, Muğla açıklarındaki uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan koordineli çalışmalar sonucu; Uluslararası uyuşturucu tacirlerine ait tekneyi JİHA'larımız ile saniye saniye izleyerek denizden operasyon için düğmeye bastık. JİHA destekli takip sonucu teknede yapılan aramada 210 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdik. 2 şüpheli zehir tacirini yakaladık" ifadelerine yer verdi.

mugla-aciklarinda-teknede-210-kilo-uyus-932756-277043.jpg

Bakan Yerlikaya uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptığı paylaşımında, "Muğla Valimizi, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Jandarma İHA Komutanlığımızı, Muğla İl Jandarma Komutanlığımızı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı yüzer unsurlarımızı, Kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Karada Jandarmamız ve Polisimiz, Mavi Vatan'ımızda Sahil Güvenliğimiz ile evlatlarımızın ve toplumumuzun güvenli yarınlarını sağlamak için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

mugla.jpg

mugla1.jpg

mugla2.jpg

mugla3.jpg

mugla4.jpg

Son Haberler
Ali Koç'tan Sadettin Saran'ın mazbata töreninde Aziz Yıdırım'a gönderme! Fenerbahçeliler çok sert tepki gösterdi
Ali Koç'tan Sadettin Saran'ın mazbata töreninde Aziz Yıdırım'a gönderme! Fenerbahçeliler çok sert tepki gösterdi
Beyaz Saray'daki zirve için CHP'den ilk yorum! Tek tek saydı: 'Bu nasıl bir utançtır'
Beyaz Saray'daki zirve için CHP'den ilk yorum! Tek tek saydı: 'Bu nasıl bir utançtır'
8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı! Pelin Akil bakın kiminle aşk yaşıyor? Magazin gündemine bomba gibi düştü
8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı! Pelin Akil bakın kiminle aşk yaşıyor? Magazin gündemine bomba gibi düştü
Yola çıkacak sürücüler dikkat: Açıklama yapıldı! İşte trafiğe kapalı yollar... (26 Eylül 2025)
Yola çıkacak sürücüler dikkat: Açıklama yapıldı! İşte trafiğe kapalı yollar... (26 Eylül 2025)
Felsefe ders kitabına 15 yıl sonra islami kavram girdi!
Felsefe ders kitabına 15 yıl sonra islami kavram girdi!