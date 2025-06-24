Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonunda yeni dalga!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonunda yeni dalga!

Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı.

Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Maydonoz Döner şubelerinde FETÖ bağlantılı kişilere gayri resmi ortaklık vererek istihdam sağladıkları belirlendi.

FETÖ BAĞLANTILI KİŞİLERE PARA TRANSFERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 'Maydonoz Döner' isimli firmanın yetkililerinin, kişisel hesapları ile şirket hesapları üzerinden FETÖ bağlantılı kişilere para transferleri gerçekleştirdikleri tespit edildi.

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Bu kişilerin büyük bölümünün KHK ile ihraç edilmiş asker, öğretmen ve kamu görevlileri olduğu, söz konusu transferlerin örgütle aidiyet bağını güçlendirmek ve örgütten kopuşları engellemek amacıyla yapıldığı belirlendi.

74 MAYDONOZ DÖNER ŞUBESİ İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında, MASAK raporlarına göre 74 Maydonoz Döner şubesi incelendi. İncelemeler sonucunda, 29 şubenin SGK kaydı ya da resmi ortaklığı bulunmayan, geçmişte FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayri resmi ortaklık vererek istihdam sağladığı tespit edildi.

Bugünİstanbul merkezli 8 ilde 63 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

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